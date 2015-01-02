«الإسكان»: طرح 20 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي فى 18 محافظة الأحد المقبل

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد غد الأحد، الإعلان الرابع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة”، لـ 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، على أن يتم فتح باب الحجز بداية من الأول من فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإعلان عن حجز وحدات الإعلان الرابع، يأتى ضمن طرح وحدات المشروع الجاهزة، فى إعلانات شهرية تباعًا، مؤكداً أن الوزارة تطرح الوحدات الجاهزة فقط، سواء إنشائيًا أو خدميًا، لتكون جاهزة للسكن فوراً.

وأضاف مدبولى، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، “الوحدات التى سيتم طرحها 90 مترا (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، بنظام التمليك”. فيما أشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، إلى أن المحافظات المطروحة وفروع بنك التعمير والإسكان، التى سيتم إرسال الأوراق المطلوبة إليها، هى القليوبية (الخانكة) بنك الإسكان والتعمير فرع بنها، والشرقية (فاقوس – أبو كبير – أولاد صقر – بلبيس)، بنك التعمير والإسكان فرع الزقازيق (أبراج الحرية)، والدقهلية (المنزلة – بلقاس – أجا)، فرع دمياط (شارع سعد زعلول- عمارة الأوقاف)، والمنوفية (السادات – أشمون – سرس الليان) فرع مدينة السادات (المنطقة الأولى)، والغربية (سمنود – المحلة – بسيون – السنطة) فرع مدينة دمياط الجديدة (المنطقة المركزية)، والبحيرة (وادى النطرون – بدر) فرع دمنهور (شارع عبد السلام الشاذلى)، والفيوم (طامية) فرع الفيوم (بندر الفيوم 18 تقسيم الحرية )، وأسيوط (منقاد – ديروط – منفلوط – أبنوب – البدارى – صدفا – أبو تيج – الغنايم – ساحل سليم) فرع أسيوط (شارع الجمهورية)، وسوهاج (جهينة – المنشأة – ساقلتة) فرع سوهاج (طريق أسيوط سوهاج)، وقنا (نجح حمادى – قوص – الوقف – نقاد) فرع قنا (ميدان مديرية الأمن )، والأقصر (الشغب) فرع الأقصر (شارع المحطة)، أسوان (دراو – نصر النوبة – إدفو)، فرع أسوان (9 شارع الكورنيش)، والبحر الأحمر (رأس غارب – القصير) فرع الغردقة (منطقة القرى الساحلية).

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم طرح باقى الوحدات فى محافظات الوادى الجديد (الخارجة – الداخلة)، ومطروح (العلمين)، وبنى سويف (مدينة بنى سويف – بياض العرب – الفشن)، والسويس (حى عتاقة)، شمال سيناء (بئر العبد – نخل – الحسنة)، ضمن فرعى عمارات جاردينيا الهرم (شارع الهرم – الجيزة)، فرع قرية مارقيا السياحية (السوق التجارية).