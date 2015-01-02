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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين اثنين من رام الله

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس، مواطنين اثنين في عملية عسكرية استهدفت بالأساس حي المصيون جنوب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

حاصر جنود الاحتلال منزلا قديما بالقرب من حلويات المحروم، واعتقلوا الشاب موسى محمد العجلوني، بحجة أنه مطلوب لقوات الاحتلال، بالإضافة لمواطن آخر مجهول الهوية كان في المنطقة.

وغادر جنود الاحتلال بعد العملية إلى معسكر عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا المجاورة، فيما جرت مواجهات في المدينة والبلدة خلال الاقتحام تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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