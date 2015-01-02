طبيبات: حماة الوطن العين الساهرة على الإنجازات والمكتسبات

قالت الدكتورة موزه الشرهان رئيس جمعية الإمارات الطبية إن عامل الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان اللتان وضعتا دولة الإمارات في مقدمة الدول العالمية كواحدة من الدول الأكثر أماناً واستقراراً وباتت الوجهة المفضلة لجميع أبناء المعمورة للسياحة وحتى لتنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية وفوز دولة الإمارات في استضافة إكسبو 2020 هو خير دليل، وبالتالي يجب على كل مواطن ومقيم الحفاظ على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي يعيش في ظلها الجميع.

وأضافت إن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفالات يوم الجلوس هذا العام لتوجيه الشكر والعرفان لأبناء القوات المسلحة أبناؤنا وبناتنا لأنهم يحملون أرواحهم على أكفهم لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وبدورها قالت الدكتورة مريم شاكر استشارية طب الأسرة ومديرة مركز المحيصنة الصحي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تشكل دعماً قوياً وحافزاً للخدمة الوطنية والقوات المسلحة وتزرع فيهم المزيد من الثقة والتلاحم مع قيادتهم. وقالت الدكتورة وداد الميدور استشارية طب الأسرة ومديرة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عودنا على مثل هذه المبادرات السامية التي تعكس اليوم تكريماً وتقديراً كبيراً من قيادة الدولة الرشيدة لأبنائنا في القوات المسلحة.