مواطنون:«شكراً حماة الوطن» تعزز الولاء والانتماء

قال محمد خليل الشمسي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن المبادرات التي اعتاد على إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفة عامة، وتلك المتعلقة بعيد الجلوس على وجه الخصوص، تتميز دوماً بأنها مبادرات تعكس الحالة الإنسانية والنفسية الراهنة لأبناء الدولة .

مصلحة الوطن

من جانبه، قال هيثم عبد الرحمن الخاجة، مدير مكتب الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تؤكد مدى حرص سموه في كل عام على إطلاق عدد من المبادرات، ونحن في دولة الإمارات نفخر بهذه المبادرة، لكونها في صميم مصلحة الوطن وتعزيز أهمية الخدمة الوطنية التي ستعمل على تعزيز الولاء والانتماء وحب الوطن .

مبادرة كريمة

وقالت نهى الكسواني، ضابط اتصال مؤسسي أول في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «إن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، احتفالات يوم الجلوس هذا العام لتوجيه الشكر والعرفان إلى أبناء القوات المسلحة في الدولة، مبادرة كريمة للرصيد الحقيقي والدائم لدولة الإمارات، للحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها، وإن قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تألُ جهداً في إسعاد شعبهم للوصول بهم إلى القمة، وكلمة «شكراً حماة الوطن والقوات المسلحة» واجب وطني على كل مواطن يعيش على أرض هذه الدولة، وواجب أخلاقي، لأنهم أبناؤنا وإخواننا، نعتز بهم ونقدر كل تضحياتهم في سبيل رفع اسم الإمارات عالياً، ومهما كتبنا وسطرنا من الكلمات قد لا نوفيهم حقهم، فهم مصدر عزنا وفخرنا، وأنا فخورة كل الفخر بانضمام أحد أبنائي إلى الخدمة الوطنية، فدمتم حماة الوطن سالمين في ظل قيادتنا الرشيدة».

تثمين

وثمن ماجد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه تحية العيد هذا العام إلى القوات المسلحة الباسلة، وقال: «نوجه تحية التقدير والإعزاز والإجلال إلى قواتنا المسلحة الباسلة والأبية، التي تمثل درع الأمة الواقية، وتذود عن حمى الوطن وأهله والأرض والعرض، لتكون هي الشريان الرئيس الذي يضخ الحياة، ويؤمن البلاد والعباد. تحية الوطن إلى القوات المسلحة التي تعمل ليل نهار على حماية الناس، وتطوير قدراتها وفق أحدث الأساليب العصرية والحديثة، وكل ذلك يؤمن مسيرة التنمية والتطور والنماء والرخاء التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة.

مثال

وذكر سعيد عبد السلام محمد، موظف في جامعة الشارقة، أن القوات المسلحة مثال يحتذى في البذل والعطاء، وهي سياج الوطن وحصنه المنيع، مؤكداً أن دعوة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتقدير الدور الكبير الذي يبذله أبناء القوات المسلحة، تعكس مدى أبهى صور التلاحم بين قائد وشعبه، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة في الدولة، تضع دوماً قواتها المسلحة في صلب اهتماماتها.

وثمن محمد آل علي، موظف إداري بجامعة الشارقة، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتحية القوات المسلحة الأبية، والتي تعني تحية البلاد كلها، حيث تعمل القوات المسلحة ليل نهار، ومنذ تأسيسها، على صيانة الأمن والسلامة.

عين ساهرة

وعبر يوسف الحمادي من جامعة الشارقة، بالتحية العسكرية لأبطال القوات المسلحة الباسلة، واصفاً إياهم بدرع لوطن وعينه الساهرة التي لا تنام، وقال، علينا ونحن نترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة أن نستذكر الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن استقرار ولحمة الدول العربية.

درع الوطن

وأشادت مريم خلف جابر من جامعة الشارقة، وهي زوجة وشقيقة وابنة لمنتسبين في القوات المسلحة، واصفة إياها بالدرع القوي للوطن، والتي تضم نخبة مميزة من خيرة أبناء الوطن الذين يتحلون بالشجاعة والولاء للدولة، والذين يعملون بلا خوف من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه والذود عن حياضه، كما قالت إن القوات المسلحة الإماراتية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة، جعلتها في موقع متقدم بين الدول، وهو أمر نفخر به كأبناء للوطن الغالي.