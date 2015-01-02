«حماة الوطن» نعتز بكم ونفتخر ونـقدر كل ما تقـومـون به لأجـل إماراتنا

تواصل التفاعل الشعبي الكبير مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي وجه من خلالها سموه بتحويل الاحتفالات بيوم الجلوس، لتوجيه الشكر للقوات المسلحة، حيث وجه المتفاعلون مع المبادرة رسالة شكر وعرفان لرجال قواتنا المسلحة، قالوا فيها: «نعتز بكم ونفتخر، ونقدر لكم كل ما تقومون به لأجل إماراتنا ولأجلنا، شكراً لحماة الوطن ولمن يقف خلفهم، أقل ما يمكن أن نقدمه اليوم لكم، فشكراً حماة الوطن، فأنتم درعه وسياجه والعيون الساهرة والسواعد الداعمة والقلوب المحبة للتضحيات الكبيرة المعطاءة». أبناء الإمارات رفعوا التحية لرجال القوات المسلحة، وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بحماة الوطن ودرعه الحصينة.