بالصور..مواليد 2015 .. عيونٌ تبصر النور ببشائر خير وأمل

لأن قدر الانسان أن يكون محكوماً بالأمل، فإنه يتطلع لكل مناسبة تمر في حياته بالكثير من التفاؤل، ويرفع يديه للسماء طالباً من الله عز وجل تسهيل تحقيق أمنياته أو بعضاً منها على الأقل. توديع عام واستقبال عام جديد، هما مناسبة درج مئات الملايين من البشر في جهات العالم الاربع على جعلها مناسبة للاحتفال والاطلالة على امنيات وآمال كثيرة، بوسائل وأساليب متنوعة، ولكلّ ثقافته في ذلك. ربما أسعد هؤلاء الناس، أولئك الذين يبدأون عامهم الجديد بصرخة مولود انتظروه طويلاً؛ ليطلوا عليه ببشرة حياة جديدة، تكبر معها الأمنيات والآمال.

أبوظبي

أول مواليد العام الجديد 2015 في أبوظبي، الطفل "وسن خضر" من التابعية الأردنية. أبصر النور في مستشفى برجيل بعد دقيقة واحدة فقط من انطلاق الألعاب النارية. وقد أعرب والداه عن بالغ سعادتهما بقدوم طفلهما الجديد بهذا التوقيت بالذات. أما "فارس سعيد سالم"، فقد كان أول مولود مواطن في أبوظبي. حيث صافحت عيناه عالمه الجديد تمام الساعة السابعة صباحاً من أول أيام العام الجديد، كرابع مولود للعائلة. وأبصر "أحمد عبدالرحمن"، من التابعية الهندية، النور بعد أقل من 4 ساعات ونصف الساعة من بدء العام الجديد، لينضم الى أشقائه الثلاثة في الاسرة.

دبي

في مستشفى لطيفة بدبي، كان "زايد" أول مواليد العام الجديد 2015. وأراد والداه له هذا الاسم استبشاراً بالخير، فأطلقا عليه اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أما آخر مواليد العام 2014 في دبي، فقد كان الطفل "محمد".

الشارقة

في إمارة الشارقة، شهد مستشفى القاسمي في الربع ساعة الأول من العام الجديد، ولادة طفل من التابعية المصرية. وأعربت والدته هاجر أحمد، التي لم تكن قد استقرت على اسم نهائي له، عن سعادتها كونه أول مولود في امارة الشارقة في العام الجديد 2015.

أما آخر مواليد العام الماضي 2014 في مستشفى القاسمي في الشارقة، فقد كان مولوداً إماراتياً.

عجمان

قسم الولادة في مستشفى "جي أم سي" بعجمان، شهد ولادة أول طفل في الإمارة في العام 2015، وذلك في تمام الساعة 12.05 دقائق. وهو من التابعية السورية. والدة المولود عواطف باسم الجاموس أما مستشفى خليفة بعجمان، فقد أبصرت النور فيه عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مولودة من التابعية الهندية. أما آخر مولودة في عجمان في العام 2014، هي من التابعية الهندية، وأبصرت النور قبل حلول العام الجديد بثلاث دقائق فقط، في مستشفى "جي أم سي".

الفجيرة

في إمارة الفجيرة شهد مستشفى النساء والولادة، 6 ولادات جديدة مع اطلالة العام الجديد، ليُسجلوا جميعاً بتاريخ ميلاد مميز هو 01/01/2015. الطفلة المواطنة "هاجر نصيب عبدالله" هي أولى المواليد، حيث أبصرت نور الحياة عند الساعة الواحدة و22 دقيقة صباحاً. وبعد أربع ساعات فقط حملت المولودة المواطنة "ذكرى حمد المزروعي" الفرح والسعادة لوالديها بقدومها.

أم القيوين

إمارة أم القيوين، ودعت العام الماضي واستقبلت العام الجديد بكل أمنيات الخير والسلام لدولة الإمارات، والعالم أجمع. وفيما لم يشهد قسم الولادة في مستشفى الشيخ خليفة العام، أي حالة ولادة، أبصرت مولودة من التابعية الهندية النور في مستشفى أم القيوين العام تمام الساعة الثانية والنصف من اليوم الأول للعام الجديد.

رأس الخيمة

مستشفى صقر في رأس الخيمة استقبل مع بداية العام الجديد 2015 ستة مواليد جدد. أول المواليد، كان الطفل السوري "مشعل فاروق الدالي"، الذي أبصر النور في الساعة 2.15 دقيقة من فجراً. أما الطفل المواطن "علي فيصل علي خميس"، فقد كان آخر مواليد العام الماضي 2014، حيث عانق الحياة قبل ساعة واحدة فقط من دخول العام 2015.