شاب أمريكى يقطع رأس أمه بالفأس فى رأس السنة ويلقى جثتها جوار القمامة

أعلنت السلطات الأمريكية ووسائل إعلام أمس الخميس أن شابا فى ولاية فلوريدا مصابا بانفصام فى الشخصية قتل أمه ليلة رأس السنة بقطع رأسها بواسطة فأس، ثم رمى جثتها قرب مكب القمامة فى فناء المنزل، وذلك لانزعاجه من مطالبتها إياه بتوضيب بعض الحاجيات. وقال شريف مقاطعة بينيلاس بوب جالتييرى فى بيان إن كريستيان خوسيه غوميز 23 عاما اعتقل واتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعدما اعترف بقتل أمه ماريا سواريز – كاسانيى. وأوضح البيان أن عناصر شرطة مدينة اولدسمار توجهوا إلى منزل الوالدة بعدما تلقوا اتصالا هاتفيا من أحد أقارب الأسرة يبلغهم فيه بأن جوميز قطع رأس والدته.

وأضاف أنه بعدما قتل الشاب والدته رمى جثتها قرب مكب القمامة فى فناء المنزل ولاذ بالفرار على متن دراجة هوائية، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه. وفى مقابلة مع شبكة “إن بى سى نيوز” قال الشريف جالتييرى أن القاتل “بكل بساطة ترك الجثة مرمية هناك، قرب مقلب القمامة، ثم توجه إلى المرآب وحاول تنظيف مسرح الجريمة قليلا”. وأضاف “عندما تبين له أنه لن يتمكن من تنظيفه غادر”. وبحسب وسائل إعلام أمريكية عدة فإن القاتل مصاب بانفصام فى الشخصية. وفى تصريح لقناة “دبليو إف إل إيه” قال الشريف إن جوميز قتل والدته لأنه ضاق ذرعا من مطالبتها إياه بوضع بعض الصناديق فى مكان عالى.. وقال الشريف جالتييرى “لأنه غضب منها.. خطط على مدى يومين لقتلها”. وتم العثور على أداة الجريمة وهى الفأس.