رقص وطرب في حفل آمال وسامو وبوسي

كان حفل فندق "كونراد" من أنجح وأكثر الحفلات تميزاً في ليلة رأس السنة، حيث شهد حالة من التنوع والثراء في نجوم الحفل جاءت لصالح الجمهور إذ كان الحفل مزيجاً بين الغناء الشعبي من بوسي والغناء الستايل من ساموزين والطرب من المطربة آمال ماهر والرقص من صوفينار.

وافتتحت صوفينار الحفل وقامت بارتداء بدلتي رقص وسط تفاعل خاص من الجمهور، الذي يفضّل مشاهدتها بشكل مستمر في احتفالات العام الجديد.

وخرجت الفنانة بوسي لتشعل الحفل بأغنياتها الشعبية التي رقص كل الحضور عليها، وحرصت بوسي أيضاً على مشاركتهم الرقص والغناء ليأتي سامو زين ويغني "الورد الأحمر" وغيرها من أغنياته الشهيرة وسط صيحات المعحبات.

واختتمت الحفل الفنانة آمال ماهر التي حرصت على الاحتفال بعيد الميلاد على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت فستان أحمر جعل إطلالتها مميزة وقدمت عدد من أغاني ألبومها الجديد الذي لم يطرح بعد، إضافة إلى أغنياتها التي حفظها الجمهور، وبالتأكيد لم تهمل آمال الأغاني الطربية، حيث أبدعت في تقديم مجموعة منها.

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