انقطاع التيار الكهربائى على المنطقة الشرقية فى ليبيا

انقطع التيار الكهربائى مساء اليوم عن المنطقة الشرقية الليبية ، جراء وقوع فصل فى دوائر طبرق – التميمى ، ما أدى إلى خروج وحدات توليد الكهرباء وحدوث إطفاء عام بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامى للشركة العامة للكهرباء ببنغازى ” إن العمل يجرى للكشف عن الخلل من قبل فنيى الخطوط الهوائية بطبرق ، وسيتم بعدها الاستعانة بجهد من مصر لإعادة تشغيل الوحدات” حسب قوله. وأضاف أنه فيما يتعلق بخط مراوة – القوارشة الذى يعتبر المصدر الوحيد لتغذية مناطق غرب وجنوب بنغازى ، فإنّ فنيى الخطوط الهوائية لم يتمكنوا من الدخول إلى المنطقة الواقعة بعد مصنع الإسمنت على طريق النواقية جراء الاشتباكات الدائرة هناك ، علمًا بأن هذا البرج تعرض فى السابق إلى تفجير جزء منه وأصبح فى حالة غير جيدة.

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