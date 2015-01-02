بالصور .. محافظ مطروح يوافق على إقامة مشروع سياحي بتكلفة 14.5 مليار جنيه

عقد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح اجتماعاً مع أحدي الشركات الاستثمارية التى ستقيم مشروعاً سياحياً بالمحافظة بحضور السيد الامام السكرتير العام ومدير عام الاستثمار بالمحافظة والادارات المعنية .

حيث استمع المحافظ لشرح عن مكونات المشروع السياحي الكائن بمنطقة سيدي عبد الرحمن على مساحة 2230 فدان بإقامة 7 فنادق و 24 الف وحدة سكنية ومستشفي ومدارس وجامعة أهلية ومحطات لتحلية المياه بطاقة 5000 م 3 ومحطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 3000 م 3 ومحطة توليد كهرباء بطاقة 6000 ميجاوات ومركز شرطة ومكتب بريد ومضمار للخيل و الابل ومنطقة رياضية و تجارية وترفيهية بتكلفة استثمارية 14.5 مليار جنيه تتيح 20 الف فرصة أثناء التنفيذ و 98 الف فرصة عمل لأبناء المحافظة عند استكمال المشروع ومن المقترح الانتهاء من المشروع خلال 7 سنوات وسيتم مخاطبة القوات المسلحة وهيئة التنمية السياحية لسرعة استخراج جميع الموافقات إيذانا ببدء المشروع.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح بأن فرص الاستثمار بالمحافظة واعدة ومتنوعة فى جميع أنواع الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وذلك لما تتمتع به محافظة مطروح من مقومات تؤهلها لتنعش الاستثمار والاقتصاد المصري وذلك بفضل الاستقرار والأمن والأمان والجو المعتدل طول العام و وعي أبنائها فى الحفاظ على هذا الاستقرار بين محافظات الجمهورية .