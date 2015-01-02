«العفو الدولية» تطالب بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة: «محاكمتهم مهزلة وحبسهم ظلم»

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة المحبوسين على خلفية قضية «خلية الماريوت» بمصر «تطيل الظلم» الذي وقع عليهم، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا.

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، مساء الخميس، أن قرار إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الصادر الخميس، عن محكمة النقض، يعني «الاعتراف بقصور شاب إجراءات المحاكمة (الأولى)، لكنه في الوقت نفسه يترك الصحفيين يواجهون اتهامات ظالمة».

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه ما كان ينبغي سجن بيتر جريست ومحمد فهمي وباهر محمد، واصفة محاكمتهم بـ«المهزلة الكاملة»، مشيرة إلى أن جريمتهم الوحيدة هي تحدي الرواية السياسية للسلطات، بحسب المنظمة.

وأضافت صحراوي أن المحاكم بمصر منشغلة الآن بحبس منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تترك دون محاسبة قوات الأمن والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.