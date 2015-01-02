«بلدي الرياض» يناقش الحفريات والنقل العام والسيول ومصانع الإسمنت

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاءه الخامس عشر المفتوح مع المواطنين والمواطنات بحي المنصورة جنوب الرياض حضره كافة أعضاء المجلس وعدد من المواطنين والمواطنات وبحضور مسؤولي أمانة منطقة الرياض.

وترأس اللقاء رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق بن عثمان القصبي، الذي ألقى كلمة المجلس وأكد فيها على أهمية هذا اللقاء المفتوح مع المواطنين والمواطنات.

وبيّن أن المجلس يسعى للتعامل مع أهم التحديات التي تواجهها مدينة الرياض بالتكامل مع الجهات الرسمية والخدمية الاخرى مثل مشروع النقل العام وحل مشكلة السيول والعمل على إعادة تخطيط وإعمار جنوب الرياض..

مشيراً إلى أن اللجنة العليا للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز (رحمه الله) امير الرياض في حينه، وبمتابعه من أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين خلفوه، قامت اللجنة بإقرار ومتابعة نقل مصنع الاسمنت إلى منطقة خارج المدينة.

ويأمل المجلس أن يلتزم المصنع بإنجاز وإتمام نقل جميع الانشطة التي تتسبب في الضرر البيئي لسكان العاصمة حسب المهلة المقررة له خلال ثلاث سنوات.

مؤكداًعلى اهتمام المجلس في حل مشاكل حفريات الخدمات العامة للمواطنين وقال إن مثل هذه اللقاءات تعد تواصلاً بين المواطن والمجلس وسماع آرائهم ومشاركاتهم.

وافتتح النقاش عضو المجلس البلدي الدكتور فهيد السبيعي المنتخب من الدائرة الخامسة (حيث مكان اللقاء)..

وقد استمع أعضاء المجلس لملاحظات وآراء الحضور من المواطنين والمواطنات ومقترحاتهم.

وشهد اللقاء مداخلات ومطالبات من الحضور شملت على مطالب أهالى جنوب الرياض بإزالة الضرر المترتب عليهم من جراء وجود مصانع الاسمنت والجبس والحجر.

وطالبوا ايضاً برفع مستوى النظافة في هذه الأحياء وإزالة السيارات التالفة, كما وردت شكوى من القسم النسائي بالمطالبة بمنع الاستراحات الاستثمارية والشاليهات وسط الاحياء السكنية, بالإضافة إلى شكوى من نقص بعض الخدمات الأساسية كمستشفيات ومدارس حكومية وغيرها من المرافق الهامة, وشكاوى متعددة من اهالي حي المصانع وحي المناخ وحي الجبس جنوب شرق الرياض.

وقد رد أعضاء المجلس عن تلك التساؤلات والاستفسارات, ووعدوا بالعمل عليها وحلها وفق الأنظمة والتعليمات، وخصوصاً مايتعلق بالخدمات البلدية والمطالبة لدى جهات الخدمات الاخرى, علماً بأن المجلس يستقبل ملاحظات وشكاوى سكان مدينة الرياض من خلال استقبال الاتصالات الهاتفية على هاتف المجلس رقم 0114759990 أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عبر الموقع إلكتروني الخاص بالمجلس www.rmc.gov.sa , كما تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة المواطنين والاستماع لشكاواهم ولآرائهم ومقترحاتهم.