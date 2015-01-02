أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. مصطفى الفقي: كنت أعامل جمال مبارك كرئيس.. وقطر تعادي مصر

  • مصر
  • 8
Google+ Print

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن «كل أعضاء الحزب ولجنة السياسات كانت تعامل جمال مبارك على أنه رئيس وأنا من ضمن هؤلاء».

وأوضح «الفقي»، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يسمع من الرئيس الأسبق حسني مبارك أو أي من أسرته أي شيء عن مشروع التوريث، وكانت الرغبة في أن يظل في ، ولا يسافر إلى الخارج، ولكن كل المؤشرات كانت تسير على طريق التوريث.

ولفت إلى أن مبارك له العديد من الإيجابيات، كبناء البنية التحتية عقب حرب 73 وعودة طابا بجانب وطنيته الشديدة والبرهان على ذلك عدم تفريطه في أي شبر من أرض مصر سوء حلايب وشلاتين أو طابا.

وفي سياق آخر قال إن «النظام القطري كان يتحجج بالمصالحة مع نظام (مبارك) نظرا لكونه داعما قويا لعودة الشيخ خليفة الأب إلى الحكم عام 95 ولكن رحل مبارك وبقي الوضع على ماهو عليه وهذا ما يبرهن أن العداء لمصر وليس للنظام».

وتابع أن «العقبة الوحيدة أمام قطر في المنطقة المملكة العربية ومصر وتسعي إلى إزالة تلك العقبتين من امامها إيمانا منها أنها تنطلق بعد زوال الصخرتين».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع