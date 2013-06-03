على خطى مصر.. انقطاع الكهرباء عن معظم محافظات اليمن

كتب : الأناضول الإثنين 03-06-2013 20:07

تسبب خلل فني في خروج المنظومة الكهربائية بمعظم أنحاء اليمن اليوم الاثنين عن الخدمة، بعد توقف محطات التوليد.

وقالت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الخلل الفني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخلل وقع في دوائر النقل بين منطقتي "الحارث" و"جدر" في محافظة صنعاء ، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على إصلاح الأضرار الناتجة عن الخلل والتي سيتم إعادة اصلاحها وادخالها بطريقة تدريجية خلال 3-5 ساعات.

ونفت مصادر المؤسسة العامة للكهرباء تعرض أبراج وخطوط الكهرباء لأية اعتداءات تخريبية.

وتتعرض خطوط الكهرباء في اليمن لاعتداءات متكررة من قبل مسلحين.

وتؤدي أعمال التخريب إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

ووصفت وزارة الكهرباء اليمنية في بيان لها الأسبوع الماضي ما تتعرّض له خطوط نقل الكهرباء من اعتداءات متكررة بأنها "حرب ممنهجة ومدروسة غير معلنة"، وأن الهدف منها "ضرب مصالح الشعب العليا".

واتهمت الوزارة، أطرافا لم تسمّها بـ"الاشتراك في هذه الحرب"، التي قالت إنها "مدفوعة الأجر"، مشيرة إلى أن الهدف من الاعتداءات على خطوط الكهرباء هو "إيذاء الشعب في حياته اليومية".

وتتكرر الاعتداءات على خطوط الكهرباء في اليمن بشكل مستمر مؤخرا، أبرزها بمحافظة مأرب، ما جعل مؤسسة الكهرباء تحذّر من انهيار المنظومة الوطنية جراء تتابع الاعتداءات التي تؤثر على خطوط النقل ومحطات التوليد.