وكيل وزارة الدفاع: المبادرة تعكس اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب

وجه معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع، كلمة بمناسبة مبادرة «شكراً حماة الوطن»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع احتفالات عيد جلوس سموه.. وفي ما يلي نصها:

محبة

«تؤكد قيادتنا الرشيدة، وفي جميع المناسبات، عمق محبتها ورعايتها لأبنائها، فقد عودنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه الحكم، على إطلاق مبادراته الخلاقة، والتي تعكس اللحمة الوطنية بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادته.

ولقد كان لمبادرة شكراً حماة الوطن، أكبر الأثر في نفوسنا جميعاً، بما تضمنته من لمسات الوفاء والتقدير لأبنائه في القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.. وإننا إذ تلقينا بعظيم الامتنان والعرفان مبادرة سموه، نؤكد أننا سنبقى الجند الأوفياء الذين يحمون بلادهم براً وبحراً وجواً، وفي جميع الظروف والأوقات، وسنظل العين الساهرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محافظين على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

شكر

ولا يسعنا، قادة وضباطاً وأفراداً وجميع منتسبي القوات المسلحة، إلا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر لسموه على لفتته الكريمة، ومبادرته الطيبة التي ستكون حافزاً لنا جميعاً على بذل المزيد من الجهد، لنظل عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة بنا، فالوفاء لا يقابل إلا بالوفاء، والود لا يجازى إلا بالود.

شكراً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعاد الله عليكم ذكرى توليكم الحكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، ودولتنا الحبيبة تنعم بالخير والأمان، في ظل الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.