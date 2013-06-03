"الناتو" يبحث إمكانية تدريب قوات الأمن الليبية

كتب : أ ش أ الإثنين 03-06-2013 20:09

أعلن مسؤولون بالبنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، ونظراءه من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" يعتزمون بحث إمكانية إجراء عمليات تدريب لقوات الأمن الليبية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا خطر المتمردين الذين يتسللون إلى جنوب البلاد قادمين من مالي.

وأوضحوا أن المناقشات الجارية بين وزراء الدفاع "الناتو" في هذا الصدد لا تزال في مراحلها الأولية، موضحين أن ذلك جاء على خلفية مناشدات من قِبل القادة الليبيين للحلف والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى مساعدتهم.