سيلفي رامي صبري مع المعجبات بحضور زوجته

أحيا النجم رامي صبري حفلاً غنائياً يوم أمس، في فندق "كونكورد السلام" في مصر الجديدة احتفالاً بالعام الجديد، وسط حضور العديد من جمهوره، خصوصاً النساء اللواتي حرصن على انتظاره حتى الساعة الخامسة فجراً.

وحضر رامي الحفل بصحبة زوجته وكامل فرقته الموسيقية للاحتفال مع جمهوره بالعام الجديد، ليصعد المسرح في تمام الساعة الخامسة فجراً على أنغام أغنية "كلمة"، التي أشعلت حماس الحضور، ثم بعدها قام بغناء العديد من أغانيه الشهيرة مثل "عجبتني"، و"مش أنا"، و"غمضت عيني"،

كما حرص على غناء أغنية "زي الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسط تفاعل الحضور.

واستكمل صبري الغناء بأغنية "وأنا معاه" ثم "الكلام كله عادي"، حيث قامت معجباته بالتقاط الصور التذكارية معه على المسرح، وعلى الرقص معه أثناء الغناء، فقال لهن ممازحاً: "مراتي موجودة معايا رحبوا بيها".

وتفاعل رامي مع الجمهور ومع أعضاء فرقته الموسيقية ورقص مع عازف الغيتار "أحمد حسين" وعازف الناي "أحمد خيري".

وحضرت شيري زوجة رامي الحفل، وكانت تضع على رأسها تاج يحمل عبارة "Happy new year"، كما حضر مع رامي ميدو حلمي مسؤول السوشيال ميديا، كما حضر جمهور رامي من دول عربية مختلفة منها العراق.

وقبل الحفل، عرض رامي فيديو قام بتسجيله، يهنىء فيه جمهوره بالعام الجديد ويحدثهم فيه عن ألبومه المقبل سيتم نشره على صفحته الرسمية قريباً.

وبعد انتهاء الحفلة التي امتدت لأكثر من ساعة، غادر رامي الفندق في تمام الساعة السادسة صباحاً، معلناً عن نجاح واحدة من أكبر حفلات العام الجديد، وسط تزاحم الحضور أثناء مغادرته، لالتقاط الصور التذكارية معه.