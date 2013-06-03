وزير الخارجية الألماني يتوقع تأجيل المؤتمر الدولي حول سوريا لشهر يوليو

كتب : ا ف ب الإثنين 03-06-2013 20:16

توقع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله، اليوم، أن يتم تأجيل عقد المؤتمر الدولي حول سوريا من يونيو إلى يوليو.

وقال الوزير الألماني، في تصريح أدلى به في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث شارك في التوقيع على المعاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية: "من الأفضل عقد المؤتمر في يوليو بدلا من عدم عقده على الإطلاق".

ودعا فسترفيله جميع الدول، وخصوصا روسيا، إلى مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي للنزاع، مضيفا: "نحن قلقون جدا إزاء الوضع في سوريا وأطلب بإلحاح من جميع الأطراف احترام الحياة البشرية وأملاك السكان المدنيين".