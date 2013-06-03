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تشييع جثمان مرافق قيادي بالتيار الصدري شمالي بغداد

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تشييع جثمان مرافق قيادي بالتيار الصدري شمالي بغداد تشييع جثمان مرافق قيادي بالتيار الصدري شمالي بغداد

كتب : الأناضول الإثنين 03-06-2013 20:21

شيع الآلاف بمدينة الكاظمية، شمالي بغداد، اليوم، ضرغام الربيعي، الذي قتل أمس خلال محاولة اغتيال فاشلة لحازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة الكاظمية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها خلال مراسم التشييع التي شارك فيه الأعرجي وعدد من نواب التيار الصدري ومسئولين في التيار والعتبة الكاظمية، وسط هتافات منددة الحادث.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تورط عصائب "أهل الحق"، المنشقة عنه والتي يتهمها التيار بالتحالف مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ودعا، في بيان له اليوم، أتباعه إلى "الابتعاد عن القتال مع المنشقين عن التيار"، معلنا الحداد ثلاثة أيام في كافة مكاتب التيار.

وأضاف الصدر قائلا "فيا أهل الباطل القتال ليس من صلاحياتكم ولا صلاحيات قياداتكم وإن كنتم مع فالحكومة نحن من صنعها ونحن من يحاول تقويمها".

ونجا حازم الأعرجي، القيادي البارز في التيار الصدري وممثل زعيم التيار مقتدى الصدر في الكاظمية، مساء أمس الحد، من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة داخل مدنية الكاظمية مما أدى إلى مقتل أحد مرافقيه ضرغام حسن الربيعي.

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