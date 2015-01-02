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لأجل مولودك أخطاء لا تفعليها أثناء النفاس

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لأجل مولودك أخطاء لا تفعليها أثناء النفاس لأجل مولودك أخطاء لا تفعليها أثناء النفاس

الجمعة 02-01-2015 16:02

ترى أخصائية النساء والولادة الدكتورة ريهام البلوي أن العادات تتحكم كثيراً فيما يتعلق بالحمل والولادة، ومن أبرز تلك الأخطاء الشائعة:

- استخدام نقيع بعض الأعشاب والجلوس به؛ لتطهير الرحم؛ ما يضر بسلامة المناطق الحساسة والرحم، وقد يؤذي الجرح في حالة الولادة القيصرية، ومن الأفضل استخدام سائل مطهر بوصفة طبية.
- تناول المشروبات العشبية؛ بغرض التخلص من السوائل في الجسم.
- عدم تناول الملح نهائياً.

- تناول الأدوية والمسكنات ما يضر بصحة الأم والرضيع معاً.
- الإكثار من الطعام الدسم، ظناً بأنه سوف يساعد في إدرار الحليب، وهذا خاطئ فهي تحتاج إلى الطعام الصحي والعصائر الطبيعية غير المحلاة، وكذلك الخضراوات.
- عدم الحركة؛ خوفاً على الرحم وهذا خطأ، فلا مانع من الحركة المعقولة لتليين العضلات والمفاصل.

- قلة الاستحمام؛ تحسباً من الإصابة بنزلات البرد، وهنا لابد من القول بأن النظافة مهمة مع الحرص على عدم التعرض للتكييف، وارتداء الملابس المناسبة.
- لبس الملابس الثقيلة بعد الولادة؛ خوفاً على الرحم والعظام، وهنا قد تتعرض الأم للحرارة التي تمنع تنفس مسام الجلد، وبالتالي التعرق الكثير وحساسية الجلد.
- عدم الخروج من المنزل؛ خوفاً من الهواء والتلوث، والأصح الخروج من المنزل؛ ما يمكن الأم من استنشاق هواء نقي.

- العودة للعلاقة الحميمة بعد اليوم الأربعين مباشرة، والأصح بعد اليوم الأربعين وانقطاع دم النفاس. ومن المهم مراجعة الطبيبة المختصة؛ للتأكد من خلو المناطق الحساسة من أية التهابات وأن الجرح تعافى.

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سيدتي