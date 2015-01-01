شرطة السياحة بالأقصر: الـ224 تمثال المضبوطين في منزل أحد المواطنين مزيفين‎

قال العميد بهاء الدين حامد مدير إدارة شرطة السياحة والأثار بالأقصر أن التقرير المبدئي عن الـ224 تمثالا المضبوطين بمنزل أحد المواطنين بالقرنة والذي أعده أحد خبراء آثار منطقة الاقصر أكد أنها مزيفة وغير أثرية بالمرة .

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر قد تمكنت من ضبط 224 تمثالًا مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتهم بمنزل عامل بدائرة المركز القرنة غرب المحافظة .

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية،يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القرنة بالتنسيق مع ضباط شرطة السياحة والآثار من ضبط 224 تمثال مختلفة الأنواع والأحجام يشتبه في أثريتهم بمسكن شعبان .س. ا (45عامًا – عاطل) مقيم دائرة المركز.