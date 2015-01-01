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الزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد بعد مواجهة المقاولون

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الزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد بعد مواجهة المقاولون الزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد بعد مواجهة المقاولون

أكد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه سيرفع شكوى لاتحاد الكرة ومنه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد جيمي باتشيكو المدير الفني الذي أخل ببنود تعاقده.

ورحل باتشيكو عن الزمالك يوم الخميس وأعلن فسخ تعاقده من جهته، قبل مواجهة بتروجيت يوم السبت مستغلا عدم وجود شرط جزائي في العقد.

وقال أبورجيلة في تصريحات لبرنامج (ملعب إف إم) يوم الخميس: "تصرف باتشيكو غير احترافي، وقد يصل وصفه بأنه غير أخلاقي وغير مهني".

وأضاف "لن نعلن عن المدير الفني للزمالك إلا بعد مباراة المقاولون العرب".

ويلعب الزمالك مع بتروجيت يوم السبت بالجولة 16 من الدوري المصري، ثم لقاء المقاولون في السابع من يناير بالجولة 17.

ويدير المواجهة محمد صلاح من مقعد المدير الفني، وعلى ذلك صرح أبورجيلة قائلا: "محمد صلاح وإسماعيل يوسف (مدير الكرة) مدربين كبار، ولديهما خبرة بالدوري المصري وقاما بتدريب العديد من الفرق".

وأشار "سنتخذ قرار بتعيين المدير الفني بعد مباراة المقاولون في فترة توقف الدوري المصري".

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