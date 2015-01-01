ضبط 870 طربة حشيش مع عاطل بمطروح

تمكنت قوات أمن مطروح، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وبحوزته 870 طربة حشيش داخل سيارته، تمهيدا لبيعها بالأسواق والاتجار، وتم القبض عليه وتحريز المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت لإدارة البحث الجنائى تفيد بقيام بعض العناصر الإجرامية بتهريب كمية من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين من ضبط المدعو وصفى ع .ف. م سن 35 عاطل، وبحوزته 870 طربة حشيش المخدر، ومبلغ مالى 250 جنيها، عدد 2 هاتف محمول بالطريق الساحلى بالكيلو 189 (مطروح- الإسكندرية).

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه .

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات على ذمة النيابة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة .