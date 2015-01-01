إلغاء رحلات الطيران التدريبية بمطار 6 أكتوبر

قال مصدر مسؤول بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إنه تم إلغاء كورسات تدريب الطيارين بمطار 6 أكتوبر، الخميس والجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي ضربت البلاد والعوامل الأخرى التي أثرت على الحركة الملاحية بالمطار.

وأضاف المصدر، في تصريحات له، الخميس، أنه كان من المقرر قيام عدد من رحلات الطيران لتدريب طلبة الأكاديمية، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك تماما، وعليه فقد تقرر إلغاء الرحلات التدريبية لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرارها.

يذكر أن القاهرة الكبرى وعددا من المحافظات قد تعرضت، الخميس، لسوء أحوال الطقس، نتج عنه شبورة كثيفة حالت دون الرؤية في عدد من المناطق، وأثرت على الحركة المرورية والجوية والبحرية، نتج عنه إغلاق بعض الموانئ في الإسكندرية والبحر الأحمر.