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بعد أربع سنوات.. تشيلسي يخسر من جديد بخماسية والطرف شمال لندن

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بعد أربع سنوات.. تشيلسي يخسر من جديد بخماسية والطرف شمال لندن بعد أربع سنوات.. تشيلسي يخسر من جديد بخماسية والطرف شمال لندن

توتنام يقسو على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاث في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، ليعيد للأذهان أخر خماسية تلاقها البلوز وكانت أمام أرسنال.

تشيلسي حل ضيفا على توتنام في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، والهدف إعادة فارق الثلاث نقاط مع مانشستر سيتي بعد فوز الأخير أمام سندرلاند.

البلوز بدأ المباراة كما يجب فسجل ديجو كوستا أولا لتشيلسي إلا أن توتنام قلب الطاولة بالتمام بأربعة أهداف متتالية ولم يفلح هدف أدين أزار في إنقاذ الموقف قبل أن يختتم ناصر الشاذلي الخماسية.

خماسية توتنام القاسية أعادت للأذهان أخر خماسية هزت مرمى تشيلسي وكانت من فريق شمال لندن أيضا وهو أرسنال.

أرسنال كرم مستضيفه تشيلسي بخماسية مقابل ثلاث في الـ29 من أكتوبر 2011 ليلة كان بطلها روبين فان بيرسي فسجل ثلاثية إلى جانب هدف ثيو والكوت وجيرفينيو، بعد ما تقدم فرانك لامبارد وسجل جون تيري وخوان ماتا.

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