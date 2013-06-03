تظاهر طلاب المدينة الجامعية بالمنصورة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

تظاهر المئات من طلاب مدينة الأمل الجامعية بالمنصورة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من ساعتين وتوقف المولدات الكهربائية بالمدينة عن العمل مما أدى إلى حدوث حالة استياء شديد بين الطلاب.

وردد الطلاب المتظاهرون هتافات "ياللى ساكت ساكت لية خلصت المادة ولا أية".

> وأشار طلاب مدينة الأمل للطلبة بأن هذه فترة امتحان فبأى حق قطع التيار الكهربائى على الطلاب فى هذا التوقيت الحرج من العام ويضيع مجهود عام كامل، وهدد الطلبة بالتصعيد فى حالة استمرار انقطاع الكهرباء بهذا الشكل.

يذكر أن كل مراكز محافظة الدقهلية شهدت اليوم انقطاع للكهرباء أكثر من مرتين وفى كل مرة يستمر الانقطاع ثلاثة ساعات وهو ما أغضب المواطنين وصبوا لعنتهم على الحكومة والدكتور محمد مرسى.