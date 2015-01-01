1500 جنيه دعمًا لكل منزل سيتم إزالته على الشريط الحدودي برفح

قرر اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، صرف مبلغ 1500 جنيه لكل مواطن، سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية برفح.

وأوضح المحافظ أن ذلك المبلغ يأتي دعمًا للمضارين من إزالة منازلهم في هذه المرحلة ومساهمة لهم في القيمة الإيجارية لإيجاد مساكن بديلة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 4 يناير الجاري.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم صرف التعويضات المالية المقررة عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية من الشريط الحدودى على مسافة 1000 متر من خط الحدودي، مع بداية أعمال الإزالة المقررة خلال الأسبوع القادم.