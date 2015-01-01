أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

1500 جنيه دعمًا لكل منزل سيتم إزالته على الشريط الحدودي برفح

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قرر اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، صرف مبلغ 1500 جنيه لكل مواطن، سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية برفح.

وأوضح المحافظ أن ذلك المبلغ يأتي دعمًا للمضارين من إزالة منازلهم في هذه المرحلة ومساهمة لهم في القيمة الإيجارية لإيجاد مساكن بديلة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 4 يناير الجاري.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم صرف التعويضات المالية المقررة عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية من الشريط الحدودى على مسافة 1000 متر من خط الحدودي، مع بداية أعمال الإزالة المقررة خلال الأسبوع القادم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية