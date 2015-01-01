مؤمن زكريا: التوقيع للزمالك؟ أنا لاعب في الأهلي

جيمي باتشيكو لم يهرب دون إخطار الزمالك، بل قال لأحد أعضاء مجلس إدارة النادي إنه راحل، لكن وهو في المطار.

إسلام الملاح وكيل أعمال جيمي باتشيكو قال لـFilGoal.com إن المدرب البرتغالي أخطر الزمالك باستقالته قبل أن يسافر مباشرة.

وأوضح الملاح نص استقالة باتشيكو، مفصحا "قال المدرب من المطار لعضو مجلس إدارة النادي الأبيض إنه غير قادر على العمل في تلك الأجواء الصعبة".

وتابع "باتشيكو أخطر أحد أعضاء مجلس الإدارة، عن طريق رسالة، أن الظروف في النادي لا تشجع على العمل أبدا، ولا تساعده على النجاح".

انتقادات

وتزامنت استقالة باتشيكو مع معرفته بأن رئيس النادي مرتضى منصور وجه له انتقادات عبر الإعلام.

وباتشيكو كان غاضبا بسبب تصريحات منصور ضده لأن المدرب البرتغالي كان يدفع بمؤمن زكريا في التشكيل الأساسي.

ذلك كون هذا التدخل هو الثاني لمنصور في عمل باتشيكو من وجهة نظر المدرب البرتغالي، بعد تصريحاته ضده في لقاء إنبي.

كذلك لم يكن باتشيكو قد علم بأن منصور لم يمانع رحيله أو يدافع عنه بعد لقاء إنبي، حين صرح رئيس الزمالك "يغور في داهية". وهو ما أغضب البرتغالي حين عرف بهذه الكلمات.