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ثالث مسجد في السويد يتعرض لهجوم خلال 8 أيام

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رمى مجهولون عبوة حارقة على مسجد في مدينة أوبسالا، ليل الأربعاء، في ثالث هجوم من نوعه في السويد خلال 8 أيام. ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن متحدث باسم الشرطة في أوبسالا قوله إن أحدهم رمى «عبوة مولوتوف حارقة على المكان»، موضحاً أنها لم تسفر عن اندلاع حريق.

وأضاف تورستن هيملن: «قاموا بكتابة شعارات عنصرية قبيحة»، مشيراً إلى أن المسجد كان خالياً عند وقوع الهجوم.
>وأوضحت الشرطة في أوبسالا، رابع مدينة في السويد، أن شخصاً أبلغها أنه شاهد أحدهم يرمي العبوة الحارقة عند الرابعة فجراً.

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