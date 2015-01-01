ثالث مسجد في السويد يتعرض لهجوم خلال 8 أيام

رمى مجهولون عبوة حارقة على مسجد في مدينة أوبسالا، ليل الأربعاء، في ثالث هجوم من نوعه في السويد خلال 8 أيام. ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن متحدث باسم الشرطة في أوبسالا قوله إن أحدهم رمى «عبوة مولوتوف حارقة على المكان»، موضحاً أنها لم تسفر عن اندلاع حريق.

وأضاف تورستن هيملن: «قاموا بكتابة شعارات عنصرية قبيحة»، مشيراً إلى أن المسجد كان خالياً عند وقوع الهجوم.

>وأوضحت الشرطة في أوبسالا، رابع مدينة في السويد، أن شخصاً أبلغها أنه شاهد أحدهم يرمي العبوة الحارقة عند الرابعة فجراً.