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«الخرباوي» يطالب القوى الوطنية بضروة توحيد قائمة انتخابية …ويحذر «النور» المستفيد الوحيد

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«الخرباوي» يطالب القوى الوطنية بضروة توحيد قائمة انتخابية …ويحذر «النور» المستفيد الوحيد «الخرباوي» يطالب القوى الوطنية بضروة توحيد قائمة انتخابية …ويحذر «النور» المستفيد الوحيد

ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوى نائب رئيس حزب المحافظين إن المصلحة العامة تقتضي أن ينسي جميع القوى الوطنية والحزبية خلافاتهم السياسية وطموحتهم الشخصيىة، وأن يتتوحد كل القوى السياسية في قلئمة واحدة تكون هى القائمة الوطنية لمناصرة ثوابت الدولة المصرية وثورات الشعب المصري .
> وأضاف الخرباوي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا إن عدم الاتفاق سيصب في مصلحة بعض القوى السلفية التى تعد قوائم في الخفاء معتمدة على بعض قواعدها في عدد من المحافظات والتي تتحالف مع فلول الحزب الوطنى وبعض حلفاء الاخوان .

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