القوات المسلحة تهنيء رجالها والشعب المصري بذكرى المولد النبوى الشريف



> هنأ الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رجال القوات المسلحة والشعب المصري بذكري مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذى كان ميلاده بدء مرحلة جديدة فى حياة البشرية، وكان قدوة فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة وأرسى قيماً ومبادئ إنسانية لاتزال تحفظ لأمتنا وحدتها وترابطها وتراحمها.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة يهتدون بسيرة الرسول الكريم وبالمبادئ والقيم التى أرساها وأنهم يعاهدون الله والشعب المصري على الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أمانتها دفاعاً عن الوطن وسلامة أراضيه وصوناً لمبادئه وقيمه وتاريخه العريق وحفاظاً على مكتسبات شعبه العظيم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء أركان حرب مصطفى شريف مساعد وزير الدفاع، نيابة عن القائد العام، في احتفال القوات المسلحة بذكري المولد النبوي الشريف، حيث قام بتكريم الفائزين من أبناء القوات المسلحة في المسابقة الدينية السنوية التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية في مجالات الفقة والتفسير وحفظ القرآن الكريم.

وقد بدأ الأحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقي الأستاذ الشيخ خالد الجندى الداعية الإسلامى كلمة أكد فيها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملا وخلقاً، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار وأن يحرص كل فرد من أبناء الوطن على العمل من أجل بناء مصر، موضحا أن المولى عز وجل قد اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض.

> أ ش أ