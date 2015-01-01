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وزير الإسكان يأمر ببدء تخطيط مرافق شرق القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة

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وزير الإسكان يأمر ببدء تخطيط مرافق شرق القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة وزير الإسكان يأمر ببدء تخطيط مرافق شرق القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول أيام العام الجديد، بتكليف مكتب استشاري لدراسة المخطط الاستراتيجي، لمرافق منطقة شرق القاهرة، بما فيها مرافق العاصمة الادارية الجديدة.

وقال الدكتور علي شريف عبدالفياض، مساعد الوزير، إنه تم تكليف قطاع المياه بالوزارة والمكتب الاستشاري، لدراسة المخطط الاستراتيجي لشرق القاهرة، تبدأ من العاشر من رمضان حتي العبور والشروق والمرج ومسطرد، مع رصد مشروعات مياه الشرب التي تحتاجها هذه المنطقة بالكامل، لتنفيذها بسرعة قبل الصيف المقبل.

وأضاف عبدالفياض:”سيتم دراسة المشروعات في ضوء البدء في تخطيط المرافق، التي تحتاجها العاصمة الادارية الجديدة”.

وأشار عبدالفياض، إلي أن الوزير كلف شركة المقاولون العرب لرفع كفاءة محطة مياه متوقفة في التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، إلي أن المحطة المتوقفة سيتم عمل معاينة لها خلال ٤ أيام، لدراسة رفع كفاءتها إلي ٤٠ ألف متر مكعب في اليوم بدلا من ١٥ ألف متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار تحديث المخطط العام لشرق القاهرة.

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