السلطة الفلسطينية تسلم الأمم المتحدة صكوك الانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية

سلمت السلطة الفلسطينية، الخميس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين، جيمس راولي، صكوك معاهدات واتفاقيات دولية للانضمام إليها.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي سلم الصكوك لراولي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية. وأضاف عريقات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن «أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم».

وردًا على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين لـ20 وثيقة دولية، قال عريقات إن «من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم».

وشدد كبير المفاوضين الفلسطينيين على أن مكانة الولايات المتحدة «كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون».

وتشمل صكوك الاتفاقيات التي تم تسليمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان بموجب معاهدة روما.

وكان عباس وقع، الأربعاء، على الانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في نيل تأييد 9 أصوات.