وزير التموين: كميات «ضخمة» من اللحوم السودانية بالمجمعات بسعر 35 جنيه

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من اللحوم السودانية الطازجة لطرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 35 جنيه للكيلو.

وقال، خلال افتتاحة الخميس منفذ ايزيس السابع لبيع السلع الغذائية بشركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم أيضا طرح دواجن مجمدة من أفضل الانواع الشهيرة بسعر 15 جنيه للدجاجة، وأنه سيتم تسيير سيارات مبردة متنقلة فى معظم المحافظات لبيع اللحوم والدواجن والبقوليات وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضا صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة عدد السلع التموينية وتنوعها لتصل لأكثر من 50 سلعة، حيث تم مؤخرا طرح سلع التونة والبلوبيف لزيادة حرية الاختيار أمام المواطنين فى اختيار ما يناسب احتياجاتهم واستهلاكهم.

من ناحية أخرى، قام وزير التموين بجولة على عدة مخابز ومحلات بقالة تموينية بمنطقة المريوطية وأطمأن على توافر الخبز للمواطنين والسلع التموينية بجودة عالية.

كما قام بتفقد مخبز تابع للجنة العامة للمساعدات الأجنبية بالشيخ زايد وأيضا أحد منافذ بيع اللحوم التابعة للقطاع الخاص.