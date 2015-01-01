اليمن: حصيلة تفجير احتفال الحوثيين ترتفع الى 49 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف الاربعاء ميليشيا “انصار الله” الشيعية خلال الاحتفال بالمولد النبوي في مدينة أب اليمنية الى 49 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة من مصادر طبية الخميس.

وقال احد المصادر في اتصال هاتفي ان “حصيلة تفجير اب ارتفعت الى 49 قتيلا و 70جريحا”.

كما اكد مصدر طبي اخر هذه الحصيلة مشيرا الى “عدم التعرف على 12 جثة من اصل 49″.

وكانت حصيلة اولية الاربعاء اكدت مقتل 33 شخصا وعشرات الجرحى.

وفجر انتحاري تنكر بزي امراة حزامه الناسف في قاعة مركز ثقافي في إب، كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتضم غالبية سنية لكن يسيطر عليها مقاتلو انصار الله . ووقع التفجير عندما كان مؤيدون لانصار الله مجتمعين في احتفال بعيد المولد النبوي.

ودانت وزارة الخارجية الاميركية التفجير ب”قوة” واكدت بانها “ستواصل الوقوف الى جانب الحكومة والشعب اليمنيين بوجه التهديد المشترك للمتطرفين.