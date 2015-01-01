الأهلي لرشدي وفاروق وبامبو.. انظروا إلى تريزيجيه

وجه الجهاز الفني للأهلي رسالة إلى اللاعبين الذين لم يحصلوا بعد على فرصتهم كاملة داخل الفريق الأحمر، مثل إسلام رشدي، كريم بامبو، ومحمد فاروق.

وقال علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للأهلي عبر FilGoal.com: "لا يوجد لاعب من هؤلاء لا يثق النادي فيه".

وتابع "كل لاعب لم يحصل بعد على فرصته، عليه أن يفهم.. مادام هو موجود هنا، إذن فالجهاز الفني يثق في قدراته تماما".

وضرب علي ماهر مثلا لهؤلاء اللاعبين، بنجم خط الوسط في القلعة الحمراء حاليا محمود حسن "تريزيجيه".

وأفصح ماهر "في فترة ما، هل كنت تظن أن تريزيجيه سيصبح أحد أهم مفاتيح لعب الفريق؟".

وأوضح "اللاعب أخذ فترة حتى انفجرت موهبته.. الأهلي يرغب في منح الجميع فرصة لإثبات قدراته".

وأتم "تريزيجيه ورمضان صبحي وبامبو نفسه من الأمثلة على أن الجهاز الفني لن يتأخر عن منح لاعب واعد الفرصة، ومع الوقت سيستغلها هذا اللاعب لأننا كما قلت من البداية نثق في قدرات كل من يتواجد معنا حاليا، فنحن لم نتعاقد مع لاعب إلا لأننا نعرف قدراته جيدا".