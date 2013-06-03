” أسراب الجراد” تهاجم فنادق طابا وشرم الشيخ

هاجمت اسراب جراد قادمة من شمال سيناء عدد كبير من فنادق طابا ومنطقة الريفيرا ومدينة شرم الشيخ وقد وصل هجوم الجراد دخوله استقبال الفنادق والمطابخ والمطاعم ومهاجمة السياح.

وقال مصدر مسئول بفرق مكافحة الجراد ان الجراد ان اسراب كثيفة هاجمت فنادق طابا من بينها فنادق” حياة ريجنسى وموفبيك وانتر كونتنتال وماريوت وكليب مين” مشيرا الى ان فرق الجراد تعمل طوال الليل للقضاء على الجراد بعد استغاثة الفنادق بوزارة السياحة.

وفى سياق متصل هاجمت اسراب الجراد مدينتي طور سيناء وابو زنيمه وشرم الشيخ خاصة منطقة الوادي بطور سيناء حيث هاجمت اسراب الجراد مزارع الزيتون وتضرر عشرات المزارعين.

وقال عادل ابو الزين صاحب مزرعة بوادي طور سيناء ان جهود المكافحة فشلت فى القضاء على الجراد وانتشر بصورة مرعبة في مزارع طور سيناء نتيجة نقص معدات المكافحة والمكينة ورغم ذلك يرفض مسئولي المكافحة طلب العون والمساعدة من وزارة الزراعة واضاف ابو الزين الى ان مسئولي

المكافحة قالوا ان الجراد قادم من اسرائيل ومنتجه نحو السودان.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة ان قاعدة مكافحة الجراد توجه مشكلة في نقص مبيدات مكافحة الجراد ونقص المياه داخل الوديان.

وقال طارق الشرابي مواطن بطور سيناء ان الجراد هاجم منزله ولم يستطيع الخروج من الجراد الكثيف.

واضاف احمد عطيش من بدو ابو زنيمة ان الجراد هاجم مزارع البدو في ابوزنيمة واستوطن فى المدينة ولم تستطيع فرق المكافحة القضاء عليه.

حذر محمود سلومة ابوعليوة مهندس في قاعدة مكافحة الجراد ابو زنيمه من ان يستوطن الجراد في جنوب سيناء لن لم تستطيع فرق المقاومة القضاء عليه لانتشاره فى الوديان الجبلية على مساحات شاسعة.

من جانبه اكد اللواء عادل كساب مدير غرفة عمليات جنوب سيناء ان اسراب الجراد عادت مرة اخرى لمهاجمة مدن طابا وابوزنيمة وطور سيناء وراس سدر وابورديس” مشيرا الى فرق المكافحة تعمل طوال الليل للقضاء على الجراد وخاصة في منطقة طابا واكد ان قاعدة الجراد الموجودة بجنوب سيناء قاعدة كبيرة وبها 16 سيارة مكافحة و32 مولد كهرباء.