اتحاد المنظمات القبطية يطالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان

طالب اتحاد المنظمات القبطيه فى اوروبا الدوله بالغاء قانون ازدراء الاديان وأدان تطبيق القانون فى اتجاه واحد ،واشارالاتحاد الى أن المنظمه الالمانيه لحقوق الانسان طالبت الدوله بالغاء قانون اذراء الاديان بعد ان أصبح قانون عنصرى يطبق فى اتجه واحد للتنكيل بالاقباط.

وأكد الاتحاد أن العالم كله يترقب حكم المحكمة فى قضيه دميانه عبد النور والتى تم تمديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق ، وأدان ما قامت به النيابه العامه فى الاستماع الى شهود الاثبات وعدم الاستماع الى شهود النفى مما يؤكد ان هناك نية لتطبيق القانون بشكل عنصرى وطالب هيئة القضاء بعدم الخضوع للمتشددين الذى يرهبون المحكمة موضحا”أن عددًا من السلفيين يحشدون محاميهم ورجالهم للضغط على المحكمة استعدادًا لجلسة الحكم يوم الثلاثاء القادم على المدرسة المظلومة.