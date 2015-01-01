«المالية»: 95 مليار جنيه منح مقدمة لمصر العام الماضي

كشف قانون الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضي، عن تلقي مصر لمنح خلال العام المالي الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 95.856 مليار جنيه بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق.

كما كشف الحساب الختامي عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبا عن العام السابق الي جانب تحقيق ايرادات عامة من عمليات الاقراض وبيع الاصول بنحو 4.286 مليار جنيه.

وأشار قانون ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي إلى أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في إجمالي الإنفاق الفعلي عليها فمثلا ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 142.956 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي، وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه عام 2012/2013 الي 228.579 مليار جنيه والإنفاق على الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه.