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رئيس جامعة الأزهر: مخطط إخواني وراء إصابة طالبات فرع الجامعة بأسيوط بـ«التلبك المعوي»

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رئيس جامعة الأزهر: مخطط إخواني وراء إصابة طالبات فرع الجامعة بأسيوط بـ«التلبك المعوي» رئيس جامعة الأزهر: مخطط إخواني وراء إصابة طالبات فرع الجامعة بأسيوط بـ«التلبك المعوي»

 

أعلنت الإدارة الطبية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر عن نقل اكثر من 130 طالبة من المدينة الجامعية بنات أسيوط تم نقلها للمستشفى مصابة بتلبك معوي حيث لم تثبت بعد أي حالة تسمم على اثر تناول وجبة مكرونة ولحوم.

فيما قال  الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر في تصريحات خاصة أن هذه الحالات هو محاولة لتكرار سيناريوا إخواني قديم تم تطبيقه العام الماضي ، وأنه لم تظهر بعد نتائج العينات الخاصة بحالات الطالبات ، وهي حتى الآن ظاهرة تلبك معوي .

و أضاف انه يتابع الأمر عن كثب لحظة بلحظة ، واستطرد :” لقد وصلتنا معلومات من قبل انه يخطط بان يكون هناك تسمم في المدن الجامعية قبل فتح القبول بها ، واعلنا من قبل ان هناك تخطيط لمسألة التسمم ، لان القيادات الاخوانية تخطط وتضع سيناريو متكرر”.

وأاكد  الدكتورعبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر انه سيحاسب المقصرفيما لو وجدت حالة تسمم واحدة بين الطالابت بسبب وجبات المدينة الجامعية للبنات باسيوط.

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