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قطع المياه عن حلوان بدء من الـ10مساء الجمعة حتى الـ6 صباحاً لتحسين الخدمة

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قطع المياه عن حلوان بدء من الـ10مساء الجمعة حتى الـ6 صباحاً لتحسين الخدمة قطع المياه عن حلوان بدء من الـ10مساء الجمعة حتى الـ6 صباحاً لتحسين الخدمة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق “عرب غنيم، وحلوان البلد، ومنشية جمال عبد الناصر، ومدينة حلوان، ومدينة الموظفين، والمساكن الإقتصادية”، بسبب إعادة تأهيل مأخذ محطة مياه التبين، لرفع كفاءة المحطة وتحسين الخدمة.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيبدأ من العاشرة مساء الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح السبت، مطالبة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمصانع الواقعة فى هذة المناطق، تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات لتوزيع مياه صالحة للشرب مجاناً، يتم طلبها اذا دعت الحاجة بالإتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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