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إلى أي حد تهوى كايلي جينير ارتداء معطف ASOS؟

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إلى أي حد تهوى كايلي جينير ارتداء معطف ASOS؟ إلى أي حد تهوى كايلي جينير ارتداء معطف ASOS؟

الأربعاء 31-12-2014 21:01

تتمتع كل واحدة من عائلة كارداشيان بستايل مميز وفريد، وقد لمع نجم الشقيقة الصغرى كايلي جينير Kylie Jenner تحديداً بإطلالاتها البسيطة وستايلها العصري الجريء، كما لفتنا تكرار ظهور نفس المعطف في 3 إطلالات أنيقة لها.

في إحدى الإطلالات اختارت كايلي أن ترتدي معطفها الجميل مع Crop Top أبيض اللون وجينز رمادي بسيط، وفي إطلالة أخرى نسقته مع كنزة جميلة من Alexander Wang وحقيبة مميزة من Fendi، وفي الإطلالة الثالثة اختارت كايلي أن ترتديه مع جمبسوت جميل باللون الأبيض وحذاء لحمي جميل.

تلاعبت كايلي جينر في إطلالاتها الثلاث بالألوان المحايدة بطريقة عصرية، فبدت إطلالاتها بمعطفها السماوي أنيقة وبسيطة في الوقت نفسه.

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سيدتي