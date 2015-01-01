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السيسي يكرّم قيادات دينية في الاحتفال بالمولد النبوي

  • مصر
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شهد الرئيس عبد الفتاح ، صباح الخميس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي نظمته وزارة الأوقاف بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات.

وكرّم الرئيس عددا من القيادات الدينية لدورها المتميز في تجديد الخطاب الديني ونشر مفهوم الدين الوسطى، حيث منح الرئيس وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي لكل من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب، كما كرم الرئيس قيادات سابقة بوزارة الأوقاف وهم صالح السقتي مدير أوقاف قنا السابق، ومحسن جودة طه مدير أوقاف القليوبية السابق.

ومن الشخصيات الدينية كرم الرئيس الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، كما كرم الرئيس اثنين من شباب الأوقاف هما الشيخ أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة بالأوقاف، والشيخ محمد العجمي وكيل الأوقاف بأسيوط.

حضر الاحتفال كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة وسفراء بعض الدول العربية والإسلامية ورؤساء بعض الأحزاب ورموز العمل الوطني.

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