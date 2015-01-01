فرنسا تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع «ملاذ إرهابي» بليبيا

دعا وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى «التحرك» لمنع قيام «ملاذ إرهابي» في ليبيا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها ويهدد أوروبا.

وقال «لودريان»، أمام الجنود الفرنسيين المتمركزين في نجامينا، خلال زيارة تفقدية بمناسبة رأس السنة، إن «ما يجري في ليبيا، في ظل الفوضى السياسية والأمنية، ليس إلا انبعاث ملاذ إرهابي في المحيط المباشر للقارة الأوروبية».

وأضاف أن «المجتمع الدولي سيرتكب خطأ جسيمًا إذا ما بقي مكتوف الأيدي أمام قيام مثل هذا الملاذ للإرهاب في صميم البحر المتوسط. هذا أمر لا يجب القبول به».

وتواجه ليبيا، التي تشهد مواجهات بين ميليشيات «إسلامية» والقوات الحكومية للسيطرة على السلطة، خطر حرب شاملة بعد 3 سنوات من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.