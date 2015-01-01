2014...عام الألقاب والنجاحات لأهم نجوم العالم

حمل عام 2014 في طياته الكثير من النجاحات والإخفاقات لأهم وألمع نجوم العالم، فبالرغم من الأدوار الفاشلة أو الأغنيات غير الناجحة التي قدمها النجوم، إلا أن كل منهم تميز من ناحية مختلفة.

هنا لائحة بأهم نجوم هوليوود وبوليوود الذين نالوا ألقاباً في مجالات متعددة في العام 2014:

Jennifer Lawrence و أمل علم الدين الأكثر بحثاً على جوجل في 2014.

Jennifer Lawrence: الأكثر جنياً للأرباح حسب تقرير Forbes.

Chris Hemsworth: الرجل الأكثر إثارة في العالم.

أمل علم الدين: الشخصية الأكثر تأثيراً في لندن.

Michael Jackson: النجم الراحل الأكثر جنياً للأرباح.

Kylie jenner: المرأة الأجمل والأكثر شعبية في عائلة Kardashian.

Penelope Cruz: المرأة الأكثر إثارة لعام 2014، حسب الإستفتاء الذي أجرته مجلة Esquire العالمية.

Jennifer Lawrence: النجمة الأكثر أناقة حسب مجلة Glamour.

Taylor Swift و Chris Pratt: الأكثر أناقة للعام 2014 حسب مجلة people.

Beyonce وزوجها Jay Z: الأكثر تأثيراً في العالم حسب مجلة Time.

Candice Swanepoel: الأكثر جاذبية وإثارة للعام 2014 حسب إستفتاء مجلة Maxim العالمية.

Rihanna: أكثر إمرأة مرغوبة للعام 2014.

الأمير George: الأكثر نفوذاً في بريطانيا، بالرغم من صغر سنه.

Jennifer Lawrence: المرأة الأكثر إغراءً في العام 2014 حسب مجلّة FHM البريطانية.

Beyonce: الأكثر أناقة في حفل Brit Awards 2014.

Salman Khan: العازب الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند.

Shah Rukh Khan: تصدّر قائمة فوربس لنجوم بوليوود الأعلى شعبية في الوطن العربي، وحاز على المركز الأول بين أكثر الممثلين ثراءً في بوليوود.

Priyanka Chopra: حصدت لقب المرأة الآسيوية الأكثر جاذبية لعام 2014.

Katrina Kaif: المرأة الأكثر إثارة حول العالم.

Hrithik Roshan: النجم الأكثر إغراءً في آسيا.