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بلاغ ضد صاحب منزل لتنقيبه عن الآثار والتسبب في تصدع منازل الجيران ​بالمنيا​

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بلاغ ضد صاحب منزل لتنقيبه عن الآثار والتسبب في تصدع منازل الجيران ​بالمنيا​ بلاغ ضد صاحب منزل لتنقيبه عن الآثار والتسبب في تصدع منازل الجيران ​بالمنيا​

تبلغ لمركز شرطة بني مزار من شخص يدعي احمد نافع مبارك و 10 اشخاص اخرين من قرية اشروبه بدائرة المركز بتضررهم من قيام شخص يدعي فلبس ر 26 سنه فلاح لقيامة بالتنقيب عن الاثار بمنزله الكائن بجوار منازلهم وعمل سراديب اسفلها مما ادي الي حدوث تصدعات وشروخ بجدران الحوائط .

وبالانتقال والفحص تبين ان منازل الشاكين بها بعض الشروخ الطوليه بالحوائط وهبوط بارضيتها وبمعاينة منزل المشكو في حقه تبين انه قديم ومبني بالطوب اللبن وغير ماهول بالسكان وبه حفرة بالصالة بعمق 7 متر متفرع منها بعض السراديب أسفل منازل الشاكين تم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حيث أصدرت القرار رقم 239 لسنة 2014 باخلاء منازل الشاكين بالطرق الإدارية وتم التنبيه علي قاطنيها باخلائها وتعهدوا بذلك.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التنقيب عن الاثار وبالعرض علي النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم وتكليف الادارة الهندسيه بالوحدة المحلية لاجراء المعاينه اللازمة وتكليف مفتش الاثار باجراء المعاينه لبيان عما اذا كانت تلك المنطقة اثرية من عدمه.

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