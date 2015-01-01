أخبار عاجلة

أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة 60 طالبة بأزهر أسيوط بالتسمم الغذائى..وتماثل معظمهم للشفاء

Google+ Print
إصابة 60 طالبة بأزهر أسيوط بالتسمم الغذائى..وتماثل معظمهم للشفاء إصابة 60 طالبة بأزهر أسيوط بالتسمم الغذائى..وتماثل معظمهم للشفاء

 

ارشيفية

قال الدكتور أحمد عبد الحميد ان 60 حالة اشتباه بالإصابة بتسمم غذائى بين طالبات المدينة الجامعية بأزهر اسيوط قد نقلت إلى مستشفيات أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعى وتم تقديم كافة اوجه الرعاية والعلاج وبدأ البعض منهم يتماثل للشفاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إن الطالبات دخلن المستشفيات لإصابتهن بأعراض تسمم غذائى من ” مغص معوى والبعض منهن قىء ” وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية

وأضاف ان معامل التحليل بالمديرية قامت بأخذ عينات من غسيل المعدة والقىء للطالبات وإرسالها الى معامل وزارة الصحة المركزية بالقاهرة للكشف عن مسببات التسمم الغذائى ووجوده من عدمه .

وأوضح ان اللواء ابراهيم حماد يتابع حالة الطالبات أولا بأول وكلف جميع اطباء المستشفيات يتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية حتى تتماثل الطالبات للشفاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا