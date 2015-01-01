إصابة 60 طالبة بأزهر أسيوط بالتسمم الغذائى..وتماثل معظمهم للشفاء

قال الدكتور أحمد عبد الحميد ان 60 حالة اشتباه بالإصابة بتسمم غذائى بين طالبات المدينة الجامعية بأزهر اسيوط قد نقلت إلى مستشفيات أسيوط العام ومستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعى وتم تقديم كافة اوجه الرعاية والعلاج وبدأ البعض منهم يتماثل للشفاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إن الطالبات دخلن المستشفيات لإصابتهن بأعراض تسمم غذائى من ” مغص معوى والبعض منهن قىء ” وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعلاجية

وأضاف ان معامل التحليل بالمديرية قامت بأخذ عينات من غسيل المعدة والقىء للطالبات وإرسالها الى معامل وزارة الصحة المركزية بالقاهرة للكشف عن مسببات التسمم الغذائى ووجوده من عدمه .

وأوضح ان اللواء ابراهيم حماد يتابع حالة الطالبات أولا بأول وكلف جميع اطباء المستشفيات يتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية حتى تتماثل الطالبات للشفاء.