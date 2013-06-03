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بالفيديو والصور.. 50 ألف مشجع لبرشلونة يستقبلون نيمار في كامب نو

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بالفيديو والصور.. 50 ألف مشجع لبرشلونة يستقبلون نيمار في كامب نو بالفيديو والصور.. 50 ألف مشجع لبرشلونة يستقبلون نيمار في كامب نو

استقبل 50 ألف مشجع لبرشلونة صفقة البلوجرانا الجديدة نيمار دا سيلفا في ملعب كامب نو يوم الإثنين.

نيمار (21 عاما) انتقل حديثا لصفوف برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة مثيرة للجدل وسط محاولات غريمه اللدود، ريال مدريد الإسباني، الحصول على خدمات اللاعب أيضا.

ووصل نيمار إلى برشلونة يوم الإثنين استعدادا لتقديمه لوسائل الإعلام وجماهير الفريق الكتالوني.

وأجري البرازيلي الشاب الكشف الطبي داخل جدران النادي الكتالوني والذي اجتازه بنجاح، قبل أن يوقع عقود انضمامه رسميا لخمسة مواسم مقبلة.

والتقط نيمار عددا من الصور التذكارية مع رئيس النادي ساندرو روسيل و والسكرتير الفني أندوني زوبيزاريتا أمام شعار النادي، قبل أن يتجه لملعب كامب نو مرتديا قميص برشلونة لأول مرة.

وقوبل نيمار بالترحيب الشديد من جانب جماهير برشلونة التي حضرت لتحيته، قبل أن يظهر مهاراته بالكرة للحضور.

ويستعد البرازيلي الدولي للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده النادي بحضوره من أجل تقديمه لوسائل الإعلام.

لمشاهدة وصول نيمار إلى مطار برشلونة، اضغط هنا

لمشاهدة فيديو وصول اللاعب إلى مقر النادي، اضغط هنا

لمشاهدة احتفاء جماهير برشلونة بنيمار أمام مقر النادي، اضغط هنا

لمشاهدة لحظات توقيع الكشف الطبي على نيمار، اضغط هنا

شاهد شبيها لنيمار في مدينة برشلونة، اضغط هنا

لمشاهدة الظهور الأول لنيمار في كامب نو، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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