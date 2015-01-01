أخبار عاجلة

أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف جنوب أفغانستان

Google+ Print
مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف جنوب أفغانستان مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف جنوب أفغانستان

أرشيفية -أفغانستان

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان بينهم نساء ورجال، وذلك خلال معارك بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الولاية فريد أحمد عبيد قوله إنه “قتل 15 شخصا على الاقل وأصيب 45 آخرون بجروح في انفجار صاروخ أطلق خلال مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان”.

وأضاف عبيد أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن الصاروخ أصابهم خلال حضورهم حفل زفاف في منطقة سانجين التي تعتبر معقلا لحركة طالبان.

من جهته، قال رئيس المجلس المحلي في ولاية هلمند كريم اتل أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لا سيما وأن عددا كبيرا من المدعوين نقلوا إلى مستشفى عاصمة الولاية لشكر كاه.

وتوقع بشير أحمد شاكر، عضو مجلس الولاية، أن تبلغ أعداد القتلى 30 شخصا وما لا يقل عن 60 مصابا.

من جهته، قال عبد الحليم الذي كان يستضيف حفل الزفاف، إن أطفاله التسعة لا يزالوا في عداد المفقودين. وأضاف “تسعة من أطفالي مفقودون. لقد جمعت للتو بعض الأشلاء، ولا أعرف هل تعود لأطفالي أم لآخرين،”.

وأوضح عبد الحليم أن الصاروخ ضرب منزله بينما كان حضور الحفل ينتظرون وصول العروس.

وتشهد سانجين معارك محتدمة بين القوات الأفغانية والمسلحين منذ انسحاب القوات الأمريكية منها منذ ستة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا