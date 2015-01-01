الرئيس الصيني يطلب تحقيقًا فوريًا في حادث تدافع راح ضحيته 35 شخصًا

طلب الرئيس الصيني شي جين بينج إجراء تحقيق فوري في سبب التدافع الذي وقع في شنغهاي مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وأسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات، وحث السلطات على العمل على عدم تكرار مثل تلك الحوداث، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وشدد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج على أهمية ضمان السلامة في الأماكن العامة خاصة خلال العطلات.

ودعا لي إلى بذل “كل جهد” لتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة ومواساة الأقارب.

ونقلت شينخوا عن رئيس الوزراء القول إنه ينبغي اتخاذ احتياطات صارمة لضمان السلامة العامة والاستقرار الاجتماعي.

وكان 35 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 43 آخرون في تدافع في شنغهاي خلال احتفالات العام الجديد.

ووقع الحادث قبل 25 دقيقة من منتصف الليل في ساحة تشين-يي المزدحمة.

الألمانية